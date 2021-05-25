Москва, 25 мая, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, ограничивающий пассивное избирательное право ряда категорий граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Не имеет права быть избранным на любую выборную должность (в том числе на пост губернатора) гражданин РФ, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» либо федеральному закону «О противодействии терроризму».

Законопроект прописывает и сроки запрета на участие в выборах. Запрет на участие в выборах в Госдуму коснется не только руководителей таких организаций — им будет запрещено избираться в течение пяти лет после решения суда, но и рядовых участников, а также тех, кто оказывал организации финансовую или «иную помощь». Тем будет запрещено участвовать в выборах в течение трех лет.

Ко второму чтению появилось уточнение, что «ограничение распространяется на участников, членов, работников и иных лиц, в действиях которых вступившим в законную силу решением суда установлена причастность к деятельности экстремистской или террористической организации: непосредственная реализация целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической, и (или) выражение поддержки высказываниями, включая высказывания в сети «Интернет», либо иными действиями (предоставление денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи) тем целям и (или) формам деятельности (в том числе отдельным мероприятиям) соответствующей организации, в связи с которыми она была признана экстремистской или террористической».