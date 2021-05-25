Москва, , 13:27 — REGNUM В Москве выдано положительное заключение на строительство детского сада и четырёх жилых домов на территории бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле», сообщил 25 мая вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. Его слова приводит пресс-служба комплекса экономической политики столичной мэрии.

Он напомнил, что договор о комплексном развитии территории был подписан летом 2020 года. Планируется возвести два детских сада, школу, поликлинику, а также недвижимость площадью 170 тыс. кв. метров.

«На прошлой неделе было получено положительное заключение на строительство первого детского сада и четырех жилых домов, ранее застройщик приступил к строительству первой школы по проекту», — сказал вице-мэр.

Как пояснила гендиректор компании-застройщика Татьяна Тихонова, четыре 25-этажных корпуса рассчитаны на 912 квартир. В зданиях предусмотрена автостоянка, нежилые помещения, и детские образовательные учреждения.

«Помещения общественного назначения, расположенные на первых этажах жилого комплекса, создадут условия для развития предприятий сферы торговли и услуг, обеспечат доступ к необходимой инфраструктуре в шаговой доступности от места жительства, а также позволят обеспечить район дополнительными рабочими местами», — сказала Тихонова.

Кроме того, на территории проекта планируется организовать открытые автостоянки, спортивные и игровые площадки, а также места отдыха.