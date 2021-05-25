Эр-Рияд, , 13:26 — REGNUM Глава МИД Греции Никос Дендиас совместно с министром национальной обороны страны Никосом Панагиотопулосом прибыли в Саудовскую Аравию, где подписали «Соглашение об урегулировании статуса Вооруженных сил Греции на территории Саудовской Аравии». В Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ подписанный документ назвали эпохальным.

Как гласит достигнутое соглашение, Эр-Рияд арендует у Афин греческие батареи ПВО системы Patriot. Уточняется, что вместе с техникой в Саудовскую Аравию будут направлены расчёты общей численностью до 120 человек, отметили в Институте РУССТРАТ.

По сообщению источника, близкого к ходу переговоров, военнослужащие Греции будут не только исполнять роль инструкторов и обучать местный персонал, они лично станут нести боевое дежурство, охранять и оборонять небо КСА. Также договор подразумевает участие греческой боевой авиации в операциях Многонациональных сил (США, Британия, Франция, Италия, Иордания и Пакистан) в регионе.

Эксперты РУССТРАТ уверены, сближение Греции и Саудовской Аравии нужно для укрепления Общества по газу в Средиземном море. На данный момент помимо Греции и Кипра в него входят Иордания, Палестина, Израиль и Италия. Туда же Афины пытаются втянуть Эр-Рияд, но никто из участников даже не заикается о появлении в рядах Общества Анкары.

Без особого труда в новом формировании в Средиземноморье можно разглядеть коллективный многосторонний военный союз, организационный характер которого напоминает НАТО, но в ближневосточном формате. Основными противниками участвующие страны видят Иран и, как ни странно, Турцию.

Формирование новой военной группировки, в которой участвует один член Североатлантического альянса против другого, наверняка не пойдет на пользу НАТО, резюмировали в Институте РУССТРАТ.