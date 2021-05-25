Варшава, , 13:26 — REGNUM Профессор Белостоцкого университета (Польша), эксперт по международной безопасности Даниэль Боцьковский в эфире Polskie Radio 24 призвал польское руководство разорвать дипломатические отношения с Белоруссией.

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«Мы имеем дело с перехватом и принудительной посадкой пассажирского самолета, следовательно, реакция должна быть жесткой. Позиция Варшавы такова, что белорусское руководство заставило вернуться в Минск самолет якобы из-за угрозы теракта, а на самом деле для того, чтобы арестовать активиста, на которого Минск охотился. Поэтому я считаю, что мы должны приостановить дипломатические отношения с Беларусью, выдворить посла, обратиться к ЕС и НАТО с просьбой о введении санкций», — заявил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.