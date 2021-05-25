Ньон, Швейцария, , 13:26 — REGNUM Новый европейский футбольный турнир, Лига конференций, был создан, чтобы дать большему количеству клубов бороться за европейские трофеи. Об этом 25 мая заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

«Мы хотим сделать наши турниры более инклюзивными — дать клубам и болельщикам возможность мечтать и бороться за европейские трофеи. Вот почему мы создали Лигу конференций», — сказал Чеферин.

Он отметил, что в состав УЕФА входят 55 национальных ассоциаций, поэтому нужно дать клубам из как можно большего числа стран шанс выступать на европейской арене как можно дольше.

Напомним, Лига конференций станет третьим еврокубковым турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы.