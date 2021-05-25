Белгород, , 13:34 — REGNUM В Белгородской области 25 мая выявлено 60 новых носителей коронавируса — столько же, сколько было зарегистрировано сутками ранее. Выписаны после лечения ещё 65 пациентов, двое скончались. На вакцинацию от COVID-19 поданы 3726 новых заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждено 38 420 случаев заболевания COVID-19. Завершили лечение 33 888 человек. В стационарах ещё находятся 955 пациентов, в том числе 25 на ИВЛ, лечатся амбулаторно 2895 жителей. От осложнений при коронавирусе скончались 682 человека.

Записались на вакцинацию уже 284 452 добровольца. Получили двукратную защиту 211 144 человека.