Талица, Свердловская область, , 13:32 — REGNUM Администрацию Талицы (Свердловская область) обязали вернуть два автомобиля, приобретённые за счёт бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Закупку признали незаконной. Оказалось, что закупочная документация была написана специально для приобретения конкретной марки и модели автомобиля — Toyota Camry. Это является нарушением законодательства о закупках.

За автомобили было заплачено более 3,5 млн рублей. Арбитражный суд обязал чиновников вернуть машины продавцу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии отменили тендер на покупку Toyota Camry.

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