Брюссель, , 13:31 — REGNUM С визитом приедет на нынешней неделе на Украину генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид. Об этом 25 мая сообщили пресс-службы секретариата ОБСЕ.

Хельга Шмид EU2017EE Estonian Presidency

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Уточняется, что генсек ОБСЕ в ходе визита намерена встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, вице-премьером по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексеем Резниковым и председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым.

«Внимание на переговорах будет уделено кризису на Украине и путям укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Украиной. Она также планирует посетить восток Украины, чтобы лично увидеть ситуацию в районах, затронутых конфликтом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что Шмид также встретится с сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, с представителями международных гуманитарных организаций, гражданского общества и с молодежными активистами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские силовики за последние сутки два раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).