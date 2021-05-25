Майкоп, , 13:23 — REGNUM В Адыгее ежедневно подтверждается коронавирус у 7−9 жителей региона. Выздоравливают каждый день в республике от пяти до десяти пациентов. Такие данные приведены в сводной таблице, предоставленной 25 мая в федеральном оперативном штабе.

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Так, за прошедшие сутки подтвержден коронавирус у восьми жителей республики, выздоровели за эти же сутки семь пациентов. За прошедший день также произошел еще один смертельный случай. А общее число случаев летального исхода от коронавируса в Адыгее достигло 198.

За все время пандемии в регионе был выявлен коронавирус у 14 628 человек. Выздоровел из них 14 081 пациент. В настоящее время на лечении находятся 349 «активных» больных.