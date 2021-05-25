Бишкек, , 13:22 — REGNUM Руководство Киргизской фондовой биржи и Китайской биржи цифровых активов договорились о сотрудничестве на рынке ценных бумаг. Соглашение об этом подписали президент КФБ Медет Назаралиев и гендиректор БЦА Юе Хефу.

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Как отмечает председатель совета директоров Киргизской фондовой биржи Тилек Эралиев, это решение позволит привлечь китайских инвесторов на фондовый рынок Киргизии.

«Для того чтобы идти в ногу со временем, необходимо внедрять новые цифровые финансовые инструменты, речь идет о цифровых акциях, которыми можно торговать на международных биржах», — добавил он.

В свою очередь Юе Хефу подчеркнул, что китайские компании заинтересованы во вхождении в листинг Киргизской фондовой биржи для того, чтобы продемонстрировать прозрачность и надежность проводимой деятельности.

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