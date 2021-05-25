Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга на тротуар вновь рухнула лепнина исторического дома, по счастливой случайности, никто не пострадал, но инцидентом заинтересовалась прокуратура. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Падение на тротуары и людей штукатурного слоя исторических зданий в центре Петербурга происходит с пугающей регулярностью. За последние несколько недель стало известно о пяти таких случаях, в двух из которых пострадали люди.

На этот раз кусок лепнины упал с фасада дома 1−3 на Бронницкой улице (доходный дом Трофимовых 1890 года постройки) на тротуар, по которому шли люди. Тяжелый кусок штукатурки едва не задел женщину, но она смогла вовремя среагировать и отпрыгнуть к припаркованным на проезжей части автомобилям. В настоящее время здание находится на балансе ГУП «Петербургский метрополитен».

«Прокуратура организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с обрушением штукатурного слоя. Проведение проверки поручено прокуратуре Петербургского метрополитена. К проведению проверки также привлечены специалисты контролирующих органов», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура проверит, в том числе, исполнение законодательства о сохранности объектов культурного наследия со стороны ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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