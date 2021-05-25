Пенза, , 13:42 — REGNUM В Пензе идет активная подготовка зон отдыха и пляжей к предстоящему летнему сезону. Для массового отдыха горожан отведено восемь зон у водоемов на улицах Павлушкина, Сплавной, Антонова, в районе больницы имени Захарьина, Арбековских прудов, Засеки, на реке Вядь, а также на пляже «Красный куст» на Барковке. Все объекты находятся в пользовании частного инвестора — ООО «Департамент развития отдыха и туризма». Об этом 25 мая заявил заместитель начальника управления ЖКХ Пензы Вадим Фейгин.

В этом году, с его слов, в Пензе планируют открыть четыре пляжа — «Красный куст», на ГПЗ-24, в районе Арбековских прудов и Светлополянского лесничества. На них и в районе ТЭЦ-1 будут работать спасательные посты, добавил спикер.

В настоящее время в областном центре объявлен конкурс на обустройство мест отдыха спасательными постами и буйками. В конце мая по итогам торгов определится организация, с которой и будет заключен договор.

Разрещения на купания в водоемах Пензы пока не получены. Региональным центром гигиены и эпидемиологии в середине мая были взяты пробы воды для исследований, результаты которых станут известны через 10 дней.

Все места массового отдыха горожан должны быть обследованы до 1 июня, поручил глава администрации Пензы Андрей Лузгин. Наибольшая степень готовности на сегодняшний день на пляже ГПЗ-24. Здесь завезен песок, проведена вырубка кустарников, установлены урны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с начала сезона активности клещей в медучреждения обратились 577 пострадавших от их нападения, из которых 159 — дети до 14 лет.

Читайте также: В Пензенской области почти вдвое возросло число пострадавших от клещей

Читайте также: В Ростове-на-Дону в летний сезон откроют только два пляжа