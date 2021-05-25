Бишкек, , 13:20 — REGNUM Запрет на открытие детских развлекательных заведений и игровых площадок в торгово-развлекательных центрах пока останется в силе. Об этом сообщили в мэрии столицы Киргизии сегодня, 25 мая.

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В муниципалитете отмечают, что такое решение принято на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии под представительством вице-мэра по социальной политике Виктории Мозгачевой.

Причиной, по которой городские власти не стали удовлетворять просьбу ассоциации детских развлекательных центров, является продолжающийся в Бишкеке рост числа заразившихся коронавирусом.

Так, только за последние сутки в киргизской столице выявлено 144 случая коронавирусной инфекции. Также за сутки в городе зарегистрировано восемь смертей от COVID-19.

Напомним, что запрет на деятельность детских развлекательных заведений и игровых площадок в торговых центрах действует в столице Киргизии с начала июля 2020 года. Он был введен городскими властями из-за пандемии коронавируса.