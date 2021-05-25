Бишкек, , 13:18 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта Киргизии в январе — апреле 2021 года составил чуть больше 166 млрд сомов (146 млрд рублей). Об этом говорится в материалах национального статистического комитете.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года экономика республики просела на 3,8%. Это произошло из-за сокращения производства в промышленности и строительстве.

Объемы промышленного производства за год снизились на 12,4% и сложились на уровне 39 млрд 375 млн сомов (34,6 млрд рублей).

В строительной сфере показатели уменьшились на 17% и составило лишь 6 млрд 911 млн сомов (около 6,1 млрд рублей).

В то же время в сфере услуг произошло незначительное улучшение — показатели в сравнении с прошлогодними выросли на 1,3% и достигли 82 млрд 486 млн сомов (72,5 млрд рублей).

Схожая ситуация и в сельскохозяйственной отрасли, где случился прирост производства на 1% — до 13 млрд 509 млн сомов (более 11,8 млрд рублей).