Заиграевский район, Бурятия, , 13:18 — REGNUM Житель Заиграевского района Бурятии отдал мошенникам 3,5 млн рублей, доверившись лжеброкерам, обещавшим быстрый заработок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, 37-летний мужчина обратился в полицию 24 мая.

По его словам, увидев в соцсетях рекламу банка о возможности дополнительного заработка на инвестициях, он заполнил заявку. Через некоторое время ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником брокерской организации, который пообещал сельчанину «колоссальный доход» на купле-продаже валют.

«Все, что требовалось от гражданина, перейти на сайт по ссылке, зарегистрировать личный аккаунт и перечислять на указанный счет деньги для их участия в дальнейших сделках», — отметили в министерстве.

Более двух недель мужчина переводил на счёт суммы, для чего он сам, а также его родственники взяли несколько кредитов. В личном кабинете он видел, как якобы растут его вложения. Однако при попытке вывести деньги, сделки оказались заблокированными.