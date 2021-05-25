Томск, , 13:18 — REGNUM Первая партия вакцины «КовиВак» поступила в Томскую область. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Регион получил очередную партию вакцины от коронавируса, в том числе 2100 доз «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и 780 доз «КовиВак». Вакцина «КовиВак» разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

В первую очередь поступивший препарат получат те больницы, которые практически полностью израсходовали запасы вакцины.

За весь период прививочной кампании Томская область получила более 113 тысяч доз вакцины от коронавируса. Первым компонентом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона» привились 99 633 томича. Оба компонента получили 71 711 жителей региона.

По оценкам областных властей, доля привитых среди взрослого населения, подлежащего вакцинации, в регионе составляет 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области на сегодняшний день выявлено 32 714 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 31 609 человек, скончался 431 ковид-пациент.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области жертвами COVID–19 стали ещё пять человек