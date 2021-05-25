Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов проверил в Петербурге ход подготовки к проведению международной выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «EXPOTECHNOSTRAZH-2021».

Эта выставка, включенная в перечень российских международных выставок продукции военного назначения, организуется под эгидой Росгвардии и пройдет в ноябре 2021 года в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ».

«Виктор Золотов поблагодарил руководство города и представителей конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» за поддержку этого проекта и конструктивное взаимодействие в ходе проводимой работы по его подготовке», — отметили 25 мая в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По словам Золотова, выставка завершит знаковый для Росгвардии год, в котором ведомство отмечает 5-летний юбилей, а войска правопорядка России — 210 лет со дня образования.

За участие в подготовке пилотного проекта выставки директор Росгвардии вручил памятные медали губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и генеральному директору компании-оператора выставки Сергею Воронкову.

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