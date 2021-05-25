Москва, , 13:18 — REGNUM Ситуация с заменой государственного флага Белоруссии во время чемпионата мира по хоккею в Латвии является вопиющим событием. Об этом 25 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие», — сказал Песков.

Напомним, 24 мая около одной из гостиниц в центре Риги, где проживают участвующие в чемпионате мира хоккейные сборные, белорусский флаг был заменен на бело-красно-белый.

В Минске назвали этот инцидент нарушением норм международного права.

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