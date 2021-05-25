Бишкек, , 13:17 — REGNUM Только 20 из 40 руководителей районных администраций были аттестованы, 10 глав районов не прошли аттестацию и не получили новые должности. Об этом на брифинге заявил заместитель директора государственной кадровой службы Киргизии Олег Тарбинский.

По словам чиновника, некоторым из них даже не удалось пройти наиболее легкий этап — компьютерное тестирование.

«Мы требуем это при назначении на менее значимые должности, а главы районов оказались не подготовлены и не смогли пройти», — отметил он.

Говоря о том, почему руководителями районов перестали назначать местных жителей, представитель ведомства сообщил, что это необходимо для исключения фактора землячества и давления со стороны родственников.

«Когда глава районной администрации назначается из этой же местности, то начинаются звонки от родственников и возникает конфликт интересов», — пояснил Тарбинский.

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