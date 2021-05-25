Москва, , 13:55 — REGNUM Более 800 млн рублей планируют выделить из средств федерального бюджета в течение двух лет на строительство новых медицинских учреждений Самарской области. Соответствующее распоряжение от 24 мая подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Сообщается, что данное решение позволит быстрее ввести в эксплуатацию объекты, возведение которых уже началось. Так, в 2021 году Самарской области планируется выделить более 355 млн рублей, а в 2022 году — более 466 млн рублей.

Отмечается, что в течение трех лет на завершение строительства медицинских учреждений в России планируется направить более 1,8 млрд рублей. Работа проводится в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область в текущем году из средств федерального бюджета на строительство нового корпуса областной детской инфекционной больницы получит 147 млн рублей.