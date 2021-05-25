Бишкек, 25 мая, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Целью визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию стало «закрепление контакта на высшем уровне». «Внешняя политика постсоветских стран продолжает оставаться персонифицированной, и очень многое зависит от личного контакта руководителей между собой», — старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин прокомментировал ИА REGNUMитоги переговоров лидеров России и Киргизии в Сочи 24 мая.

Kremlin.ru Садыр Жапаров. Сочи

ИА REGNUM: Как складываются отношения России иКиргизии?

Внешняя политика постсоветских стран продолжает оставаться персонифицированной, и очень многое зависит от личного контакта руководителей между собой. Отношения на высшем уровне между Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым постепенно выстраиваются. Во многом это является залогом работы совместных экономических проектов и гарантией безопасности российских компаний, работающих в Киргизии.

ИА REGNUM: Для чего президент Киргизии полетел в Сочи?

В первую очередь визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию был запланирован для того, чтобы восстановить дипломатическое равновесие. Для Москвы важно сохранить равноудалённость от участников недавнего конфликта на киргизско-таджикской границе. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приезжал в Россию для встречи с российским руководством, и это породило ряд предположений, что Москва в прошедшем конфликте поддерживает Таджикистан. Это не совсем корректно. Россия старается занимать равноудалённую позицию, чтобы сохранить возможность выступить медиатором.

Поэтому не удивительно, что на переговорах в Сочи президент России Владимир Путин затронул тему конфликта и отметил важность конструктивных переговоров Киргизии и Таджикистана.

Второй вопрос, который обсудили президенты — пандемия коронавируса. Ситуация в Киргизии остается сложной. В стране, к сожалению, сохраняются высокие показатели распространения заболевания.

Одновременно с этим мы видим активизацию Китая. Если опираться на информацию киргизского МИДа, то Пекин готов помогать Киргизии в преодолении экономических трудностей и выделить препараты для вакцинации населения.

Россия тоже не могла оказаться в стороне. В том числе и потому, что «вакцинная дипломатия» остается важным инструментом, с одной стороны, продвижения российского препарата на внешний рынок, а с другой — это важная составляющая помощи нашим партнерам.

ИА REGNUM: Какие перспективы открывает реализация идеи российского президента по производству «Спутника V» на территории Киргизии?

Это может стабилизировать ситуацию с поставками и оперативно решать вопросы с вакцинацией населения Киргизии. Потому что вопрос логистики, условий хранения препарата не всегда простой. А если вакцина будет производиться в Киргизии, с учетом потребностей местного населения — ситуация заметно упростится.

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