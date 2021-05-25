Волжский, Волгоградская область, , 13:18 — REGNUM Дорогостоящий лекарственный препарат закупил облздрав для ребёнка-инвалида в Волжском Волгоградской области. Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры и решение суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

С заявлением о нарушении прав на бесплатное лекарственное обеспечение обратилась мать двухлетнего мальчика. Ребёнок страдает редким генетическим заболеванием и по жизненным показаниям ему назначен препарат «Спинраза» (Нусинерсен). Фактически же инвалида не обеспечивали лекарством, а самостоятельно приобрести препарат стоимостью более 30 млн рублей семья не имеет возможности.

Прокуратура города Волжского обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на комитет здравоохранения региона обязанности по приобретению лекарства для ребёнка-инвалида. Решением Советского районного суда Волгограда иск прокурора удовлетворён в полном объёме. Мальчик начал проходить соответствующее лечение.