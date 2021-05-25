Афины , , 13:19 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис высоко оценил прогресс греческой программы вакцинации от COVID-19. Об этом он пишет в своем твиттере 25 мая.

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Программа вакцинации в Греции называется «Свобода». Как отмечает Мицотакис, по состоянию на понедельник, 24 мая, в стране было сделано более пяти миллионов прививок.

«В общей сложности 3 280 000 граждан получили по крайней мере одну дозу вакцины, и из них 1 810 000 полностью вакцинированы. Мы продолжаем в быстром темпе двигаться к нашей цели: Свободе!», — пишет премьер-министр.

Население Греции составляет около 11 млн человек.