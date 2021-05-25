Нальчик, , 13:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии на прививочные пункты пришли уже 33 118 жителей, получившие первую часть вакцины против коронавируса. Полностью привиты уже 26 033 человека, прошедших оба этапа вакцинации, сообщили 25 мая в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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В Кабардино-Балкарии сделать прививку от коронавируса можно на 51 пункте вакцинации, которые действуют во всех районах республики.

По данным портала gam-kovid-vak.ru, в Кабардино-Балкарии доля привитых от коронавируса к 24 мая составляет 3,51%. В день в республике приходят на прививочные пункты в среднем около 374 человек.