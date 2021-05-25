Афины , , 13:17 — REGNUM Благотворное воздействие вакцинации против COVID-19 неизмеримо больше, чем ее любые нежелательные побочные эффекты. Об этом заявил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас 25 мая в интервью телеканалу Action 24.

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«Нежелательные эффекты вакцины бесконечно малы по сравнению с ее полезными эффектами. Это то, что говорят Европейское агентство по лекарственным средствам, Всемирная организация здравоохранения, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Соединенных Штатах и подавляющее большинство всех врачей и специалистов по всему миру. У женщины, принимающей контрацептивы, вероятность образования тромба в 20 000 раз выше [чем у привившего от коронавируса]. Как и человека, который курит и пьет», — считает Кикилиас.

Говоря о национальной системе здравоохранения, он подчеркнул, что система трансформируется, модернизируется и движется к новой эре. В частности, он полагает, что «мы вели огромную битву — все мы вместе, врачи, государственные больницы, военные госпитали, частные клиники. Битва, в которой мы сражались каждый день за то, чтобы национальная система здравоохранения оставалась на ногах. В то время как другие сильные, богатые страны не выдержали, национальная система здравоохранения Греции выстояла во время пандемии».