Москва, 25 мая 2021, 13:09 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил 21-ю международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Мероприятие проходит в Москве в ЦВК «Экспоцентр», оно началось 24 мая и продлится до 28 мая.
Мишустин 25 мая осмотрел экспозицию выставки. В частности, премьер-министра заинтересовало оборудование производителя токарных и фрезерных станков.
Всего на выставке, по данным организаторов, представлена продукция компаний из 33 стран мира.