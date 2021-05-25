История вопроса

Металлургия представляет собой область науки и техники, которая охватывает процессы получения металлов из сырья, а также все процессы, что связаны с изменением состава, структуры или свойств. Цель данной отрасли промышленности - получить продукцию, для чего применяется обработка металлов.