Томск, , 13:08 — REGNUM Ещё пять человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в областном оперштабе.

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Уточняется, что все пятеро входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям.

За весь период пандемии в Томской области скончался 431 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 мая в регионе выявлено 32 714 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 31 609 человек.

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