Ярославль, , 13:20 — REGNUM В Ярославле задерживаются сроки благоустройства придомовых территорий в нескольких районах города. Об этом рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева на еженедельном общегородском совещании в мэрии.

Благоустройство двора в Ярославле City-yaroslavl.ru

В 2021 году в Ярославле по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» должны благоустроить 24 придомовых территории. Общая стоимость работ составляет 162 миллиона 900 тысяч рублей. Ремонтом 18-ти дворов занимается группа компаний «Маист», вместе с юридическим бюро «Ордер». Но сейчас работы приостановлены.

«Из 18 дворовых территорий на 11 дворах в рамках синхронизации мероприятий проводятся работы сетевыми организациями. Согласно дорожной карте, они в начале июня завершаются. И эти объекты переходят подрядной организации в работу на благоустройство. 7 дворовых территорий свободны от работы «сетевиков». Подрядной организации можно свободно работать, однако ежедневный мониторинг показывает, что работы не проводятся. По состоянию на 24 мая из 7 дворовых территорий только два двора, где мы увидели подрядчика. Причем, хочу отметить, что подрядчики с проспекта Толбухина, 43 переехали на Елены Колесовой, 22, то есть одна и та же бригада работает на двух дворовых территориях. На остальных территориях работы не ведутся. Там еще весной проведен демонтаж старого бордюра, старого асфальтобетонного покрытия, но работа приостановлена и длительное время подрядных организаций здесь нет», — рассказала Наталья Шетнева.

Причины разнятся — где-то не хватает строительных материалов, где-то работники не выходят на смены, где-то работы выполнены с нарушением нормативов. Из-за задержек подрядчику выдано несколько предписаний

Первое предписание — за отсутствие паспортов объектов на всех территориях, попадающих в благоустройство. Это обязательное требование, но до настоящего времени данное замечание не устранено. Подрядной организации выдано предписание о несоблюдении технологии производства работ и наличие строительного мусора на объекте Елены Колесовой, 22. До настоящего времени предписание также не выполнено. Кроме этого, выдано предписание за нарушение сроков производства работ на шести дворовых территориях. Все предписания находятся на контроле у заказчика — «Агентства по муниципальном заказу ЖКХ», — пояснила Наталья Шетнева.

По итогу обсуждения мэр города Владимир Волков обязал глав всех районов лично побывать в тех дворах, где к благоустройству ещё не приступили и разобраться в ситуации.

Может, некомпетентные сотрудники в компании работают. Подсказывайте, коллеги. На этой неделе главы в каждый двор, к которому еще не приступили, там должна пройти встреча с личным участием главы, депутата по округу. Мы видим, что есть дворы, которые на 95 процентов закончены. И ожидания у жителей по всем дворам такие, — сказал мэр.

Градоначальник отметил, что проекты прошли экспертизы, а значит никаких вопросов быть не должно.

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