Киев, , 13:07 — REGNUM Рынок земли на Украине будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года без каких-либо «инсинуаций», заявил на конференции 25 мая министр аграрной политики Роман Лещенко.

Чиновник заявил, что главные законодательные акты, необходимые для запуска рынка земли, уже «финализированы», но в июне ещё ожидается принятие ряда нормативных актов.

«А 1 июля в штатном режиме мораторий снимается, рынок запускается… никакой инсинуации не будет», — сказал Лещенко.

В свою очередь, премьер Денис Шмыгаль заявил, что после открытия рынка земли с 1 июля цены на нее вырастут вдвое в течение ближайших 3−5 лет. По его словам, при условии эффективного управления землей потенциал увеличения поступлений в местные бюджеты составит до 12 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает, что накануне советник руководителя офиса президента Украины, бывший министр экономикиТимофей Милованов заявил, чтореализация земельной реформы на Украине «в последующие годы» добавит к ВВП страны примерно 2 млрд долларов или около 1,5%.

Власти Украины делают вид, что не замечают того, что по базовому закону о продаже земли, который Рада приняла в марте прошлого года, в июне должен быть оглашен вердикт Конституционного суда, после чего вся реформа может остановиться.