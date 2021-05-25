Вашингтон, 25 мая, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В сети появились шпионские снимки нового внедорожника американской компании Lincoln под названием Navigator. Изображения размещены на сайте Motor1.

Motor1 Lincoln Navigator 2022 года

В сообщении нет информации о том, где были сделаны снимки. При этом Lincoln Navigator 2022 года представлен на изображениях почти без камуфляжа, что позволяет лучше рассмотреть экстерьер модели. Кроме того, обнародованы снимки салона новинки.

Внедорожник получил новые фары, которые имеют по сравнению с предшественником более тонкий профиль. Камуфляж скрывает боковую часть и корму модели. Ожидается, что там появятся зауженные задние фонари, соединенные светодиодной полосой вдоль багажного отделения.

Внутри Lincoln Navigator 2022 года будет установлен огромный дисплей информационно-развлекательного комплекса. Большой экран позволит Navigator составить конкуренцию таким автомобилям, как Cadillac Escalade и Jeep Grand Wagoneer.

Ранее был опубликован видеоролик, на котором электрический пикап GMC Hummer EV проходит серию непростых трасс в пустыне Моав (США).

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