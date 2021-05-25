Токио, , 13:08 — REGNUM Одна из наиболее крупных авиакомпаний Японии All Nippon Airways (ANA) временно приостановила полеты своих самолетов над Белоруссией из-за экстренной посадкой 23 мая самолета авиакомпании Ryanair. Об этом 25 мая сообщили в японской авиакомпании.

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Как указали в ANA, сообщение представителя которой приводит ТАСС, через воздушное пространство Белоруссии следует один из маршрутов рейса авиакомпании из Японии до Франкфурта-на-Майне и обратно.

«Поскольку это лишь один из вариантов маршрута, никакого конкретного влияния на нашу деятельность (отказ от него) не повлиял», — отметил представитель японской авиакомпании.

Также он добавил, что в ANA будут далее следить за ситуацией и на основе этого будут принимать решение о том, как долго продлится вступивший в силу 25 мая отказ от использования данного маршрута.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что польская авиационная компания LOT приостановила полеты своих воздушных судов через воздушное пространство Белоруссии.