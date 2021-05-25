Тбилиси, , 13:46 — REGNUM Грузия с 26 мая откроет границу для жителей Канады, Японии, Кувейта, Китая, Южной Кореи, Молдавии и Омана. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, объявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе на брифинге.

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Он отметил, что для въезда в Грузию гости страны должны будут предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Потом тест нужно будет повторить в течение следующих 72 часов.

Для тех, кто прошёл полный курс вакцинации от COVID-19, тесты на SARS-CoV-2 делать не нужно. Кроме того, они имеют право въезжать в Грузию из любой страны.

Пока иностранцы в страну могут прибывать самолётом. С 1 июня будет открыта сухопутная граница.

Напомним, ранее власти Грузии открыли границу для жителей порядка 50-и стран. В этот список входит Россия, страны Евросоюза, США, Белоруссия и другие.

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