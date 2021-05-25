25 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Елена Миронова, , 16:32 — REGNUM Депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин (ЛДПР) направил письмо Илону Маску с предложением построить завод Tesla в Тюмени.

Tesla в космосе SpaceX

Напомним, 21 мая руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск во время своего выступления на марафоне «Новое знание» в Москве заявил о возможности размещения завода компании Tesla в России. Минпромторг пообещал производителю инновационного электромобиля всяческую поддержку при размещении завода в РФ. Руководители нескольких российских регионов стали «сватать» свои территории для размещения Tesla именно у них. Илона Маска зовут инвестировать в Калужскую область, Подмосковье, Удмуртию, Калининградскую, Челябинскую и Свердловскую области и другие.

Глеб Трубин считает, что у Тюменской области есть ряд неоспоримых преимуществ перед другими регионами России для размещения Tesla. Доводы он опубликовал в своём паблике социальной сети «ВКонтакте».

Глеб Трубин Duma72.ru

Во-первых, Тюменская область находится в центре России, в регионе один из лучших инвестиционных климатов в стране, здесь сосредоточена инженерная мысль и развиты IT-технологии.

«Только представьте себе, сделать завод полностью электрокаров в главном нефтедобывающем регионе страны. Так мы точно докажем, что пришло время инвестиций и другого развития, а мы показываем, что про «нефтегазовую иглу» можно забыть!» — пишет депутат облдумы, который давно предлагает ввести в регионе льготы для электромобилей и гибридных авто.

Тюменцы активно обсуждают в социальных сетях инициативу земляка. В Тюмени есть шесть станций зарядки электрокаров. Точное число электромобилей не известно, но, по данным стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года, количество электрокаров в Тюменской области к 2020 году планировали до 350 единиц.

В целом тюменцы идею депутата Трубина поддерживают и одобряют, так как «инвестиции — это всегда хорошо, а если инвестиции в будущее и в экологически чистый транспорт — это просто супер!»

«Хорошая идея. Я бы поддержала. В городе достаточно много электромобилей — люди продвинутые, взгляды современные. Было бы неплохо построить такой завод в пригороде Тюмени», — пишет в комментариях жительница областного центра.

Однако инициатива депутата Трубина, отмечают комментаторы, больше похожа на популизм, а также игру на узнаваемость в преддверии выборов в Тюменскую областную думу в сентябре этого года. Так как в нефтяном крае никогда не было автомобилестроения.

«А логистика? Мало отлить кузов, нужна же электроника, батареи и так далее. Каким образом это будет сюда доставляться? По воздуху или по перегруженному Транссибу? Естественно, такие вещи будут приходить минимум с Европы или Азии, где производится почти вся электроника. Рынок сбыта продукции. Кому? В Среднюю Азию? Дальний Восток? Китай? У нас к электротранспорту негативно-предвзятое отношение с учётом климатической составляющей», — отмечает другой тюменец.

Tesla model 3 Carlquinn

Этот же комментатор добавил, что если и строить завод Tesla, то это Питер, центральная Россия, Подмосковье — «там и к Европе ближе, с логистикой проще и опыт в автомобилестроении с ведущими мировыми гигантами есть».

Его поддержал земляк с сакраментальным вопросом «кому эта «Тесла» будет нужна с налогом больше 200 тысяч рублей в год при пересчёте кВт в «лошади». Действительно, кому?