Москва, , 13:05 — REGNUM Генеральная прокуратура России быстро сориентировалась в условиях пандемии и приложила серьезные усилия к тому, чтобы права предпринимателей соблюдались. Об этом 25 мая заявил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, выступая на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«В условиях пандемии мы работали особо. Быстро сориентировались. Государство приняло целый ряд мер поддержки предпринимателей. И нам надо было обеспечить соблюдение прав малых и средних предпринимателей на получение финансовой помощи и налоговых льгот, отсрочек по арендной плате, допуск к специальным кредитным ресурсам. И в прошлом году были приняты меры к устранению вот в этом спектре более 200 тысяч нарушений прав предпринимателей, — сказал Буксман. — Мы также провели серьёзную работу по неукоснительному соблюдению моратория на проведение проверок. В связи с этим очень оперативно скорректировали ежегодный сводный план проверок на прошлый год. Из него было исключено 200 тыс. таких проверок. Прокурорами было не допущено незаконное вмешательство в деятельность 29 тысяч хозяйствующих субъектов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в РФ проходит XV Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей.