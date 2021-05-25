Москва, 25 мая 2021, 13:04 — REGNUM Россия приветствует продление временных технических пониманий между Ираном и МАГАТЭ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что в области проверки такое сотрудничество является важнейшим стабилизирующим фактором, залогом предсказуемости и прозрачности иранской ядерной программы, гарантией отсутствия связанных с ней распространенческих рисков.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам четвёртого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки, которые состоялись 19 мая в Вене, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что участники переговоров достигли ощутимого прогресса. Также, по словам дипломатов, участники встречи подтвердили «решительный настрой содействовать скорейшему достижению итоговых договоренностей».
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