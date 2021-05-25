Балашов, Саратовская область, , 14:00 — REGNUM В лечебно-исправительном учреждении №3 в городе Балашове 27 человек отказались от приема пищи. Осужденные таким образом объяснили несогласие с проведением плановых обыскных мероприятий, желанием получать продукты питания домашнего приготовления, а также посылки и передачи сверх установленного законом лимита.

Кроме этого, осужденные устроили акты членовредительства и повредили имущество учреждения (камеры видеонаблюдения). Госпитализация пострадавшим не потребовалась, от медицинской помощи они отказались.

По факту случившегося организована проверка. Лечебно-исправительное учреждение работает в штатном режиме, ситуация находится под контролем сотрудников УФСИН России по Саратовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ИА REGNUM напоминает, пятеро бывших сотрудников милиции Южной Осетии, обвиняемые в гибели Инала Джабиева, которого подозревали в покушении на главу МВД, объявили голодовку.

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