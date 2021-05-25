Иерусалим, , 13:15 — REGNUM Израильская оппозиционная партия «Еш Атид» достигла коалиционного соглашения с партией «Исраэль Бейтену». Об этом сообщает Jerusalem Post 25 мая.

Соглашение включает вопросы религии и государства, а также строительство новых больниц в Негеве и Галилее.

В рамках сделки глава «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман станет министром финансов, «второй номер» в партии Одед Форер возглавит Финансовый комитет Кнессета, а сама партия получит еще два портфеля, которые, как ожидается, будут министерствами развития Негева и Галилеи, а также министерствами алии (репатриации) и интеграции.

В партии «Еш Атид», лидер которой, Яир Лапид, имеет президентский мандат на формирование коалиции, сообщили, что его переговорная команда добилась значительного прогресса в этом вопросе. При этом 24 мая Лапид заявил, что шансы на создание правительства могут быть невелики. В том, что Лапид описывает как длинную серию проблем за последний месяц, он обвинил «дисфункциональное правительство» премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.