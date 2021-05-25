Нальчик, , 13:02 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за последние сутки выявлено еще 15 новых случаев заражения коронавирусом. В предыдущие четыре дня инфекцию ежедневно подтверждали у 16 жителей региона. Общее число заразившихся достигло в республике 24 240 человек, такие данные приводит 25 мая федеральный оперативный штаб.

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За эти же сутки были выписаны в связи с выздоровлением 17 человек. Общее число выздоровевших достигло 23 543 человек.

Не удалось спасти врачам 466 пациентов. Последний случай летального исхода был зафиксирован в Кабардино-Балкарии 23 мая.

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