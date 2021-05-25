Томск, , 13:02 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 мая в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Томской области выявлено 32 714 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 31 609 человек. За сутки от COVID-19 излечились семь томичей.

Напомним, 24 мая в Томской области выявили 25 носителей коронавируса, выздоровели восемь человек.

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