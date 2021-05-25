Санкт-Петербург, 25 мая, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в предстоящий День города праздничного фейерверка не будет. В Смольном уже утвердили план мероприятий на 27 мая в честь 318-летия со дня основания города, и пиротехническое шоу в нём не значится. Об этом 25 мая сообщил первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане и туристы в ожидании салюта (фото 2020 года)

По словам Болтина, как правило, в День города не предусматривается проведение артиллерийского салюта, который всегда осуществляют силами военных. Салюты проводятся в дни воинской славы, а в остальные праздники над Невой устраиваются фейерверки. В последний раз такое пиротехническое действие проводилось во время празднования 315-летия Петербурга. Болтин уточнил, что после юбилея города несколько лет подряд глубокой ночью были запуски фейерверков в рамках Дня города, но они не были связаны с самим празднованием, а только с мероприятиями, запланированными на этот день.

«Самой по себе традиции проводить праздничные фейерверки в рамках Дня города у нас не было, — подчеркнул чиновник. — В период белых ночей в Петербурге при проведении некоего пиротехнического представления мы теряем визуальное восприятие».

Болтин уточнил, что в 2021 году существует реальная угроза неконтролируемого, большого числа зрителей, что нельзя допустить в условиях продолжающейся пандемии.

Отметим, основные праздничные события Дня города запланированы не на 27 мая, который в этом году выпадает на четверг, а на 28 мая (пятницу) и ближайшие выходные.