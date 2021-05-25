Москва, , 13:12 — REGNUM Слова главы Коми Владимира Уйбы о том, что он для своего региона — «Путин», вырваны из контекста. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 25 мая журналистам.

По словам Пескова, Уйба имел в виду, что у руководителя есть полномочия и ответственность перед регионом. Губернатору следует принимать решения, не кивая всё время в сторону Москвы.

Представитель Кремля добавил, что «информационную повестку», вероятно, засоряют недоброжелатели главы Коми. Они выдёргивают его реплики из контекста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Уйба возразил жителям посёлка, которые хотели пожаловаться на проблемы президенту России Владимиру Путину. «Да какой Путин? Я для вас Путин», — заявил людям глава республики.

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