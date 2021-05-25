Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Звезда фильмов вселенной Marvel, австралийский актёр Крис Хемсворт опубликовал фотографию со своим сыном. Снимок появился в Instagram-аккаунте артиста 25 мая.

https://www.instagram.com/p/CPRq08cpJ3L/

«Держу своего маленького мужчину за руку и задаю ему извечный вопрос. «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» — начал в подписи к посту Хемсворт. «Папа, я хочу быть Суперменом». Удачно, что у меня есть еще двое детей», — пошутил актёр.

Однако многие подписчики Хемсворта обратили внимание на его ноги. Комментаторы посчитали, что они недостаточно накаченные.

«Братан! Ты снова пропускал дни ног?!» — написал брат актера Люк Хемсворт.

«Наверное, потому, что Супермен не пропускает день ног», — пошутил пользователь ruckingnuts.

«Ноги не совпадают с верхом», — считает lori_luvb.

«Тебе действительно стоит тренировать ноги, бро», — посоветовал daniel_ripley1.

Ранее Крис Хемсворт опубликовал шутливое фото со съёмок фильма «Тор: Любовь и гром» в своём Instagram-аккаунте. Вместе с актёром на снимке запечатлён режиссёр кинокартины Тайка Вайтити.

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