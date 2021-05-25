Магнитогорск, Челябинская область, 25 мая, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области один из местных жителей стал фигурантом уголовного дела об организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает управление СКР.

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Следователи считают, что этот гражданин ещё в марте наладил на территории города процесс азартных игр. Они проводились в нежилом помещении с применением компьютерного оборудования.

Преступные действия пресекли полицейские. Идут следственные действия. Также решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании ему меры пресечения.