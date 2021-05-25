25 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В Севастополе 24 мая сорван показ фильма «Ополченочка» — картину не взяли в конкурсную программу, но должны были показать вне конкурса. В итоге собравшимся в зале зрителям сначала запустили украинский пропагандистский фильм о войне в Донбассе, а после его остановки показать «Ополченочку» уже не смогли из-за «ошибки».

Зоя Емельянова, , 16:34 — REGNUM Показ фильма «Ополченочка» был сорван в Севастополе в рамках кинофестиваля «Золотой витязь» 24 мая. Информация об этом появилась в социальных сетях и СМИ. Фестиваль не взяли в конкурсную программу, но должны были показать вне конкурса

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Показ кинофильма «Ополченочка» представлял на фестивале творческий коллектив из Луганска.

«Событие происходило, но не состоялось, в кинотеатре «Москва» при большом стечении народа. Следует отметить, что в начале демонстрации вместо объявленного фильма начался показ украинской киноленты о героях АТО, и только вмешательство Романа Разума остановило эту провокацию. Ошибочка вышла, сказали нам работники кинотеатра. Каково? Стыдно за наш город и перед кинематографистами ЛНР», — написал в Facebook экс-сенатор от Севастополя, общественный деятель, журналист Андрей Соболев.

Видео из кинозала в момент срыва показа опубликовано и на YouTube.

«У них не работает проектор, у них села лампа, хотя ещё вчера они показывали здесь какие-то другие фильмы. Нам директор кинофестиваля «Золотой витязь» сказал, это какая-то диверсия. Я не знаю, что это, но мы уже сотни раз показывали этот фильм, и в первый раз у нас такая ситуация. Вы простите, пожалуйста», — сказал, обращаясь к зрителям в зале руководитель военного ансамбля народной милиции ЛНР «Новороссия» Роман Разум, уже после срыва кинопоказа. После этого к Разуму подошли зрители со словами поддержки и благодарности.

«Я не думал, что это произойдёт в городе-герое Севастополе», — добавил Разум.

«Почему-то в начале фильма мы начинаем смотреть фильм не наш, а фильм про украинских каких-то героев. Как он попал туда, кто его туда скачивал, я не знаю. Мы остановили, нашли наш фильм, его запустили, но всё не пошло, потому что ужасная картинка, нет фокуса, тусклый экран. И вот так мы печально уезжаем из Севастополя», — сказал Разум.

Большинство пользователей в комментариях под постом Соболева сошлись во мнения, что эта ситуация похожа на диверсию.

«Ничего себе! Вот это провокация!» — написала Виктория С.

«Ошибочка? А плёночку где эта «ошибочка» взяла?» — задаёт вопрос Владимир К.

«Чистить там у вас пора тех, кто примазался к новой власти», — считает Сергей М.

Пользователи призывают ФСБ задать вопросы руководителю «Севастополь Кино» Дмитрию Гарнеге.

«Пусть там спросят, откуда кинишка», — написала Елена А.

«Бить рублём провокаторов!» — призывает Евгения Ш.

«Невыносимо стыдно было. Обидно за испорченный вечер. Люди расходились с тяжёлыми мыслями. И словами, чего уж… Увольнения маловато будет», — отозвалась Татьяна В.

«А где ФСБ? Это же чистейшей воды диверсия на территории РФ!» — считает Сергей К.

«Это не ошибка, это диверсия», — уверен Алексей А.

«Зарядить «Позывной «Бандерас» вместо «Ополченочки» — это как случайно трижды сорвать джек-пот в казино. Крупье либо полный идиот, либо в доле. Органы, ау», — добавил в комментариях Андрей Соболев.

Ополченцы Цитата из официального трейлера фильма «Ополченочка». ЛНР. 2019

Отдельные пользователи вступились за прокатчиков, отметив, что виновников нужно искать среди организаторов фестиваля.

«Посмотрела видео, которое выложил Андрей Соболев, и мнение изменилось. Я думаю, что наши прокатчики не виноваты. Они поставили то, что им передали под названием «Ополченочка», и вредителей нужно искать среди организаторов. Ведь, оказывается, дирекция этот фильм даже не взяла в конкурсный показ. Очень интересно», — считает Елена А.

«Какая ошибка! Это же спланированная диверсия! Как можно подготовить прокат показа одного фильма, а показать АТО? А почему ошибочно не показали любой другой фильм?» — возмущена Нина П.

«Скорее всего, и в теме, и в доле», — делает выводы В.