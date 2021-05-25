Париж, , 13:02 — REGNUM Нынешняя ситуация в Израиле может привести к тому, что он станет государством апартеида. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 23 мая в эфире телепрограммы «Большое жюри».

Шанс на решение о двух государствах «начал исчезать», считает министр, а «риск апартеида велик, если мы продолжим придерживаться логики одного государства или статуса-кво».

По его мнению, необходимо начать т.н. политику небольших шагов, добиться и обеспечить, чтобы между Израилем и палестинцами существовала логика доверия. Он выразил несогласие с мнением, что Европа не в силах помочь разрешить израильско-палестинский конфликт: Европа сильна, уверен Ле Дриан, и играет свою роль на Ближнем Востоке.

Как отмечает Jerusalem Post, замечания Ле Дриана прозвучали на фоне стремления Human Rights Watch объявить Израиль государством апартеида. В апреле эта НПО опубликовала пространный доклад, где продвигала соответствующий тезис. Обвиняя Израиль в апартеиде, Human Rights Watch дистанцировалась от сравнений с тем, что когда-то было фактическим государством апартеида, Южной Африкой, в то же время утверждая, что Израиль подпадает под эту категорию.