Москва, 25 мая, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает атаковать доллар, обновляющий двухмесячные минимумы на подходе к отметке 73 руб./доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Рубль пользуется комбинацией ряда благоприятных факторов, хотя в паре с евро торгуется менее уверенно, что говорит о существенном влиянии фактора слабости «американца» в нынешнем укреплении курса нашей валюты.

Индекс доллара обновил четырехмесячные минимумы, после чего слегка скорректировался в ходе недавних торгов. Девальвационный тренд в USD сохраняется, пока Федрезерв игнорирует рост инфляции и отказывается пересматривать курс мягкой монетарной политики.

Это играет на руку рублю как сопернику доллара и как высокодоходному активу одновременно.

Нефть тем временем за два дня подорожала на 6% и сегодня успела обновить максимумы ы районе $68,75 за баррель прежде чем скорректироваться в район 20-дневной скользящей средней.

Сомнения в скором снятии санкций с Ирана вкупе с оптимистичными прогнозами Goldman и ослаблением доллара способствуют удорожанию Brent, что в свою очередь дополнительно поддерживает российскую валюту.

Также на рынке крепнет уверенность в том, что как минимум до июньской встречи Путина и Байдена новых обострений на геополитическом фронте не произойдет.

Это дает игрокам возможность смелее покупать российские активы. Кроме того, пик налоговых выплат традиционно способствует активизации спроса на рубль.

Однако все это не означает, что доллар с легкостью пройдет уровень 73 руб. Настроения в отношении риска остаются переменчивыми, да и волатильная нефть может снова упасть в любой момент.

При этом в целом перспективы рубля на данном этапе все еще выглядят неплохо. Евро/рубль тем временем укрепляется вторую сессию подряд, снова целясь на уровень 90 руб.», — считает эксперт.

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