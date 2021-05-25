Афины , , 13:05 — REGNUM Сотрудники афинского метро частично прервут свою работу в среду, 26 мая. Об этом сообщает AMNA.

Линии два и три метрополитена греческой столицы будут закрыты с начала смены до 10:00 утра, соответствующее решение принято профсоюзом.

Профсоюз работников метрополитена (SELMA) сообщил, что этот шаг будет предупреждением Управлению городским железнодорожным транспорт (STASY) о дальнейшем прекращении работы.

Члены SELMA обвинили STASY в бесхозяйственности, протестуя против отсутствия запасных частей для ремонта и отказа управления подписать новый коллективный трудовой договор.