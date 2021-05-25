Москва, 25 мая, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Вакцинацию от коронавируса к осени должно пройти 60% взрослого населения России. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 25 мая на IX международном конгрессе «Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России — ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

"60% взрослого населения должны быть привиты уже к осени», — сказал Мурашко и подчеркнул, что вакцинация сейчас — приоритетная задача.

Достигнуть этой цели поможет доступность вакцин, удобный для людей график работы прививочных пунктов, позитивная мотивация, противодействие дезинформации и всестороннее информирование населения, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что без масштабной вакцинации ситуацию с коронавирусом в РФ переломить не удастся.

Читайте также: Мурашко: только вакцинация кардинально изменит эпидситуацию в РФ