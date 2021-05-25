Кострома, , 13:11 — REGNUM Большинство депутатов Костромской областной думы переболели COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заксобрания.

Некоторые депутаты облдумы предпочитают надевать на заседания не только маски, но и перчатки Наталья Диева

На данный момент полную вакцинацию от коронавируса прошли 7 из 34 депутатов областной думы, в том числе Илья Яхонтов, Сергей Галичев, Елена Шахова, председатель Алексей Анохин. У «большинства» парламентариев, не сделавших прививки, имеется большое количество антител к коронавирусу, то есть они уже переболели.

На 10 июня в Костромской областной думе запланировали проведение заседания с присутствием всех депутатов. Для того, чтобы исключить возможность заражения, депутатов всё же попросили пройти ПЦР-тестирование.

«Следующее заседание областной думы запланировано на 10 июня. Я настаиваю на том, чтобы провести его в реальном, очном формате, потому что будет отчёт думы. По всей видимости мы будем искать другой зал, чтобы не допустить большой скученности. Хотелось бы, чтобы на мероприятии присутствовали все — отчитываться перед пустыми креслами и мониторами не хочется. Поэтому коллеги, кто не вакцинировался — приглашаю. Кроме этого мы организуем ПРЦ-тестирование всех не привитых депутатов, чтобы всем было спокойно», — сказал на заседании 20 мая председатель думы Алексей Анохин.

Напомним, начиная с весны 2020 года рассмотрение вопросов в костромской областной думе проходило путём опроса депутатов. Трансляции заседаний были приостановлены. Сейчас заседания проходят в смешанном формате — в зале заседаний присутствуют члены Совета думы, остальные депутаты голосуют за законы по видеоконференцсвязи. Журналистов на заседания пока не приглашают.

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