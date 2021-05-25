Большинство депутатов Костромской областной думы переболели COVID-19
Кострома, 25 мая, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Большинство депутатов Костромской областной думы переболели COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заксобрания.
На данный момент полную вакцинацию от коронавируса прошли 7 из 34 депутатов областной думы, в том числе Илья Яхонтов, Сергей Галичев, Елена Шахова, председатель Алексей Анохин. У «большинства» парламентариев, не сделавших прививки, имеется большое количество антител к коронавирусу, то есть они уже переболели.
На 10 июня в Костромской областной думе запланировали проведение заседания с присутствием всех депутатов. Для того, чтобы исключить возможность заражения, депутатов всё же попросили пройти ПЦР-тестирование.
Напомним, начиная с весны 2020 года рассмотрение вопросов в костромской областной думе проходило путём опроса депутатов. Трансляции заседаний были приостановлены. Сейчас заседания проходят в смешанном формате — в зале заседаний присутствуют члены Совета думы, остальные депутаты голосуют за законы по видеоконференцсвязи. Журналистов на заседания пока не приглашают.